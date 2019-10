नई दिल्‍ली। मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने का मामला गरमा गया है। एक तरफ शिवसैनिक पेड़ काटने को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं तो दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने आरे कॉलोनी के 3 किलोमीटर के एरिया में धारा 144 लागू कर दिया है। इसके बावजूद शिवसैनिकों का उग्र प्रदर्शन जारी है।

प्रदर्शनकारियों को लीड करने और धारा 144 का उल्‍लंघन करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी को हिरासत में ले लिया है। स्‍थानीय पुलिस ने प्रियंका चतुर्वेदी के साथ 100 से ज्‍यादा लोगों को गिरफ्तार किया है।

Mumbai: Entry into #Aarey from Marol Maroshi Road restricted after Section 144 has been imposed in the area. #AareyForest pic.twitter.com/4sAaqbjLOX