मुरली जोशी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, आडवाणी के नाम फेक चिट्ठी पर जांच की मांग

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi) ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) सुनील अरोड़ा (Sunil Arora) से आडवाणी के नाम लिखी गई फेक चिट्ठी की जांच कराने की मांग की है।

Senior BJP leader Murli Manohar Joshi writes to Chief Election Commissioner Sunil Arora seeking investigation into the fake letter circulating on social media in his(MM Joshi) name pic.twitter.com/4Oe3RBmkjq