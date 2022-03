दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने एन बीरेन सिंह, कहा- पहला काम राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है

आज मणिपुर के सीएम के रूप में एन बिरेन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब सहित अन्य लोग शामिल हुए।

एन बीरेन सिंह ने सोमवार को लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने इंफाल में राजभवन में शपथ दिलाई। उनके साथ 4 अन्य विधायकों ने भी शपथ ली जिनमें थ बिस्वजीत सिंह, युमनाम खेमचंद सिंह, गोविंदास कोंटौजम और नेमचा किपगेन - और नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के नेता अवांगबौ न्यूमई शामिल हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका पहला काम राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त कराना है।

N Biren Singh takes oath as Manipur CM for second term (PC: Indian Express)