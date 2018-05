नई दिल्ली। नागालैंड में नवनिर्वाचित सरकार के सीएम नेफियो रियो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोहिमा लोकल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में नेफियो के साथ 10 विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह ऐसा पहला मौका बताया जा रहा है जब राज्य में नई सरकार के लिए इतने विशाल स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया हो। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह , रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण के लिए कोहिमा लोकल ग्राउंड को इस लिए चुना गया, क्यों कि 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यहीं से नगालैंड राज्य के गठन का ऐलान किया था। बता दें कि राज्य में हाल ही संपन्न् हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) का बढ़त मिली थी, जिसके बाद पार्टी ने BJP के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाने का फैसला किया।

