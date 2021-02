महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बने नाना पटोले, 1 दिन पहले दिया था स्पीकर पद से इस्तीफा

नई दिल्ली। कांग्रेस हाईकमान ने महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व स्पीकर नाना पटोले को शुक्रवार को राज्य कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। उन्होंने एक दिन पहले स्पीकर पद से इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के सकोली से विधायक पटोले को राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट की जगह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

