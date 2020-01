ननकाना साहिब हमले पर मीनाक्षी लेखी ने पूछा, पता नहीं 'सिद्धू पाजी' कहां भाग गए

नई दिल्ली। पाकिस्तान स्थित गुरुनानक देव के जन्मस्थान ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर श्रद्धालुओं के ऊपर की गई पत्थरबाजी के बाद विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच शनिवार को राजधानी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा।

राहुल में पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हमले की निंदा की

मीनाक्षी लेखी ने गुरुद्वारे पर की गई पत्थरबाजी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की खामोशी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा अगर इस घटना के बाद भी वह (सिद्धू) 'आईएसआई प्रमुख' को गले लगाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को इसे देखना चाहिए।

शनिवार को राजधानी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान लेखी ने कहा, "अब तक मैंने कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर कुछ भी नहीं सुना है। मुझे नहीं पता कि 'सिद्धू पाजी' कहां भाग गए है? अगर वह इन सबके बावजूद, आईएसआई चीफ को गले लगाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को इस मामले में देखना चाहिए।"

Meenakshi Lekhi , BJP: Till now I haven't heard anything from Congress on the issue (attack at Nankana Sahib Gurudwara, Pakistan y'day). I don't know where Sidhu (Navjot Singh Sidhu) paaji has fled? If even after all this he wants to hug ISI chief,then Congress should look into it. pic.twitter.com/5JYTC3YAq7