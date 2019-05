LIVE Blog : शपथ से पहले 4.30 बजे संभावित मंत्रियों से मिलेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह के घर पहुंच रहे सांसद

नई दिल्ली। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए (NDA) के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद आज नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का राजतिलक भव्य समारोह में किया जाएगा। इससे पहले मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बुधवार को मंथन के बाद गुरुवार सुबह भी मंत्रियों के नाम और फॉर्मूले को लेकर चर्चा चल रही है। इस सिलसिले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पीएम आवास पहुंचे और नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता देकर मुलाकात की। आपको बता दें कि नए मंत्रियों से नरेंद्र मोदी 4.30 बजे मुलाकात करेंगे। इनमें सबसे पहला फोन अर्जुन राम मेघवाल को किया गया है।

इससे पहले नरेंद्र मोदी ने दिन की शुरुआत आदर्शों को नमन के साथ की। वॉर मेमोरियल पहुंचकर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले वे राजघाट पहुंचे। जहां महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजघाट और अटल समाधि स्थल पर जाने के बाद नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे। यहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद रहे।

Prime Minister Narendra Modi pays tribute at the National War Memorial in Delhi. pic.twitter.com/fPgkRJoxak — ANI (@ANI) May 30, 2019

मोदी शपथ समारोह से पहले मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए कई सांसदों को फोन भी किया गया है। इसमें सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, अर्जुनराम मेघवाल, बाबुल सुप्रियो और रामविलास पासवान समेत कई नाम शामिल हैं।

इस बीच कई सांसद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। इनमें पीयूष गोयल भी शामिल हैं।

भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग भी मोदी के राजतिलक के लिए भारत पहुंचे। राजधानी दिल्ली में उनका स्वागत विदेश सचिव विजय गोखले ने किया।

महाराष्ट्र की अमरावती सांसद नवनीत कौर भी दिल्ली पहुंची। नवनीत कौर ने कहा कि वे मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बहुत उत्साहित हैं।

पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिये पूर्व पीेम अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'हम हर पल प्यारे अटल जी को याद करते हैं। उन्हें यह देखकर बहुत खुशी होगी कि बीजेपी को लोगों की सेवा करने का इतना अच्छा मौका मिला है। अटलजी के जीवन और कार्य से प्रेरित होकर हम सुशासन और लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे।'

मथुरा से दोबारा चुनाव जीतकर संसद पहुंचीं हेमा मालिनी भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी के आने से बहुत सारी आशाएं जुड़ गई हैं और वे जरूर सबको पूरा करेंगे। मोदी जी का विजन है देश के लिए, पूरा प्लान तैयार है उनके दिमाग में, जिसे उन्होंने अभी ठीक से बताया नहीं है।

#WATCH Mumbai: BJP MP Hema Malini says, "Bahut saari aashaaein zaroor judd jaati hain lekin wo sab fulfill zaroor karenge. Modi ji ka vision hai desh ke liye, poora plan ready hai unke dimag mein which he will not tell like that. But definitely karenge." pic.twitter.com/KzI9diItF7 — ANI (@ANI) May 30, 2019

We remember beloved Atal Ji every single moment.



He would have been very happy to see BJP get such a great opportunity to serve people.



Motivated by Atal Ji’s life and work, we will strive to enhance good governance and transform lives.



Here are glimpses from ‘Sadaiv Atal.’ pic.twitter.com/7LXNkU0DP4 — Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2019

Foreign Secretary Vijay Gokhle receives Prime Minister of Bhutan, Lotay Tshering on his arrival in Delhi. He will attend PM Narendra Modi's oath ceremony at Rashtrapati Bhawan later today. pic.twitter.com/a4mHwzDZkB — ANI (@ANI) May 30, 2019

शिवसेना का दावा हर सहयोगी दल से बनेगा एक मंत्री

संजय राउत बोले- उद्धव ठाकरे ने पार्टी से अरविंद सावंत का नाम दिया

Sanjay Raut, Shiv Sena: It is decided that there will be one minister from each ally https://t.co/3UX0YjReNj — ANI (@ANI) May 30, 2019

Sanjay Raut, Shiv Sena: From Shiv Sena one leader will take oath as a minister. Uddhav ji has given Arvind Sawant's name, he will take oath as a minister. pic.twitter.com/P1SYqTubqD — ANI (@ANI) May 30, 2019

नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। गुरुवार की शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 8000 मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें देश और विदेश के मेहमान शामिल हैं। एनडीए-2 के शपथ समारोह में बिम्सटेक देशों को न्योता भेजा गया है। दक्षिण और पूर्वी एशिया के राष्ट्रध्यक्ष शामिल होंगे। मोदी की शपथ के अलावा कई कैबिनेट मंत्री भी शपथ ले सकते हैं।

राहुल-सोनिया गांधी समेत विपक्ष के नेता होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। इसके अलावा विपक्ष के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ममता बनर्जी शपथ समारोह का हिस्सा नहीं होंगी। ममता ने साफ कर दिया है कि वह मोदी के शपथ समारोह में शामिल नहीं होंगी। बता दें कि भाजपा अकेले अपने दम पर इस बार 303 सीटें हासिल करने में कामयाब रही हैं। वहीं एनडीए को 353 सीटें मिली है।

ये सांसद आज लेंगे मंत्री पद की शपथ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनाथ सिंह , अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई सांसद मंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी सरकार-2 में अरुण जेटली , सुषमा स्वराज समेत उमा भारती मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगी।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat. Later today, President Ram Nath Kovind will administer the oath of office and secrecy to PM Modi. pic.twitter.com/5LbxQBuhkW — ANI (@ANI) May 30, 2019

सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष हुए थे शामिल

नरेंद्र मोदी 16वीं प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पिछली बार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी को पीएम पद की शपथ दिलाई थी। नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण में सार्क देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। इसमें पाकिस्तान के तबके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल थे। लेकिन भारत ने इस बार पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया है।

2014 में मोदी के साथ इन नेताओं ने भी ली थी शपथ