नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी अध्यक्ष पर हमले को बताया शर्मनाक, कहा - दीदी हमें बाहरी, घुसपैठिए को मानती हैं अपना

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा के काफिले पर हमले के बाद से बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर चुकी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी अध्यक्ष के काफिले पर हमले को शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता दीदी हमें बाहरी लोगों के रूप में देखती हैं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के घुसपैठियों को अपने लोगों के रूप में देखती हैं। हमें पश्चिम बंगाल में एक होटल भी नहीं मिल रहा था क्योंकि वे पुलिस के निरीक्षण से डरते थे, कहीं उनके खिलाफ ममला न दर्ज हो जाए।

The attack on BJP president & gen secretary is shameful. Mamata di sees us as outsiders but infiltrators from Pakistan & Bangladesh as her own people. We weren't even getting a hotel in West Bengal because they feared police inspections, by lodging us: BJP leader Narottam Mishra pic.twitter.com/cEk4QVpQT5