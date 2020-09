National People's Party ने उपमुख्यमंत्री को पार्टी से निकाला

गुवाहाटी। मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी ( National People's Party ) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने राज्य के उपमुख्यमंत्री युमनाम जॉयकुमार सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया। जॉयकुमार सिंह, थंगमिनलिन किपगेन के बाद प्रदेश में पार्टी द्वारा एक माह के भीतर निष्कासित किए जाने वाले मणिपुर के दूसरे महत्वपूर्ण नेता हैं।

आदेश में क्या कहा गया

एनपीपी मणिपुर इकाई के महासचिव (प्रशासन) द्वारा जारी एक आदेश में थोंगकम हाओकिप ने कहा कि जॉयकुमार सिंह को "पार्टी के संविधान के तहत छह साल के लिए अनुशासन समिति (पार्टी) की सिफारिश पर" निष्कासित कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि जॉयकुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से एनपीपी, मणिपुर के प्राथमिक सदस्य के रूप में हटा दिया गया है।

एक माह के भीतर दूसरा दिग्गज नेता

हाल ही में पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा ने राज्य के नए अध्यक्ष थंगमिनलिन किपगेन को 26 अगस्त को निष्कासित कर दिया था। किपगेन के ऊपर पार्टी के संविधान के खिलाफ जाने का आरोप था। वहीं, जॉयकुमार सिंह मणिपुर पुलिस के पूर्व महानिदेशक हैं और 2017 विधानसभा चुनाव में उरीपोक विधानसभा से चुने गए थे। एनपीपी के चारों सदस्यों को मंत्री पद दिया गया था।

