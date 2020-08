नवीन पटनायक और अमरिंदर सिंह ने भी की NEET UG and JEE Main 2020 स्थगित करने की मांग

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( National Testing Agency ) द्वारा अगले महीने जेईई-नीट परीक्षा ( NEET UG and JEE Main 2020 ) के आयोजन की घोषणा के बाद से इसका विरोध तेज हो गया है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की ओर से इन परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ), ममता बनर्जी, आदित्य ठाकरे, एमके स्टालिन के बाद गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( Captain Amrinder Singh ) तो सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं तो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ( CM Naveen Patnaik ) ने भी केंद्र सरकार ने इन परीक्षाओं को टालने की मांग की।

NEET UG-JEE Main 2020 को रुकवाने में जुटीं दीदी, विपक्षी दलों से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की अपील

पंजाब के सीएम सिंह ने अपने वकील जनरल अतुल नंदा से कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में सामूहिक समीक्षा याचिका दायर करने की तैयारी करें और इसके लिए विपक्ष शासित राज्यों के बीच समन्वय करें। बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विपक्ष शासित राज्यों के सात मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इस संबंध में निर्देश जारी किए थे।

I have asked Advocate General, Punjab to coordinate with his counterparts in other States and to file a review petition in Supreme Court on NEET/JEE issue. In the midst of the ongoing #Covid19 pandemic, it is not safe for lakhs of students to appear for these examinations.