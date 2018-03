नई दिल्ली। कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन का समापन सत्र उस वक्त ठहाकों से गूंज उठा जब अपने हंसी के पिटारे के साथ पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू मंच पर पहुंचे। सिद्धू ने अपने ही अंदाज में कार्यकर्ताओं का मनोरंजन किया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी , पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि डॉ सिंह ने मौन रहकर जो काम किया है शोर मचाने वाले वह सोच नहीं सकते।

#WATCH: Navjot Singh Sidhu says 'Aap sardaar bhi hain aur asardaar bhi hain' to former PM Dr Manmohan Singh at #CongressPlenarySession in Delhi. pic.twitter.com/lHkjoWjqLZ