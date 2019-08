पंजाब कैबिनेट से इस्तीफे के 18 दिन बाद बाहर निकले सिद्धू, जनता ने किया जोरदार स्वागत

नई दिल्ली। कांग्रेस के फायरब्रांड नेता और पंजाब कैबिनेट के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ( Congress Leader Navjot Singh Sidhu ) 18 दिन बाद अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले। गुरुवार को सिद्धू ना सिर्फ घर से बाहर आए बल्कि अपने क्षेत्र की जानता से संवाद भी किया।

दरअसल पंजाब में कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ( CM Amrinder Singh ) की सरकार से इस्‍तीफा देने के बाद से ही सिद्धू सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आ रहे थे।

कैबिनेट से इस्तीफा स्वीकार होने के 18 दिन बाद उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया।

खास बात यह है कि इस दौरान लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत भी किया।

Former Punjab Minister Navjot Singh Sidhu and MLA from Amritsar East, today visited his Assembly constituency. pic.twitter.com/ACukJvI1XW