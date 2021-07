नवजोत सिंह सिद्धू ताजपोशी से पहले कैप्टन की टी-पार्टी में हुए शामिल, रावत और मनीष तिवारी भी रहे मौजूद

नई दिल्ली। पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu ) औपचारिक रूप से आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। इससे पहले सिद्धू सीएम अमरिंदर सिंह की ओर से बुलाई गई चाय पार्टी में शामिल हुए। पंजाब भवन पहुंचकर सिद्धू ने इस दौरान कैप्टन के साथ बैठकर चाय पर चर्चा की।

पंजाब भवन में चाय के दौरान दोनों नेता पंजाब की नई टीम और विधानसभा चुनावों के लिए आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा की। चाय की चुस्कियों के बाद सिद्धू सीधे पंजाब कांग्रेस मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। यहीं पर उनकी ताजपोशी की जाएगी। इस बीच खबर मिली है कि सिद्धू की ताजपोशी में हिस्सा लेने के लिए चंडीगढ़ जा रहे तीन कार्यकर्ताओं समेत पांच लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई।

यह भी पढ़ेंः पंजाबः नवजोत सिद्धू की ताजपोशी आज, कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह







Chandigarh: Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu arrives at Punjab Bhawan.



CM Amarinder Singh has invited party's MLAs, MPs & senior functionaries from the state for tea. They'll go to Punjab Congress Bhawan for installation of new Punjab Pradesh Congress Committee team. pic.twitter.com/MopjRtI5cF