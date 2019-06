कैप्टन अमरिंदर सिंह से तनातनी के बीच राहुल गांधी से मिले सिद्धू, सौंपा खत

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ पंजाब कांग्रेस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि अब यह मामला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक पहुंच चुका है। कांग्रेस के फायरब्रांड नेता और अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में आज राहुल गांधी से मुलाकात की।

Met the Congress President, handed him my letter, appraised him of the situation ! pic.twitter.com/ZcLW0rr8r3