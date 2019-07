नवजोत सिंह सिद्धू ट्विटर पर हुए ट्रोल, यूजर्स ने इस्तीफे पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब मंत्रिमंडल ( Punjab Cabinet ) से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी ट्विटर ( navjot singh sidhu Twitter ) पर साझा की। अपना इस्तीफा ट्विटर पर शेयर करने के बाद सिद्धू यूजर्स के निशाने पर आ गए। इस्तीफा ट्वीट करने पर सिद्धू ट्रोल होने लगे। यूजर्स ने उनके इस्तीफे को लेकर दनादना सवाल दाग दिए।

नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा ( Navjot Singh Sidhu Resign ) शेयर करने के दो घंटे के अंदर ही उनके इस ट्वीट पर दो हजार लाइक मिल गए। जबकि 550 से ज्यादा लोगों ने उनके ट्वीट को रिट्वीट किया है।

यही नहीं तकरीबन 1800 लोगों ने सिद्धू के ट्वीट पर रिप्लाई भी किया। हालांकि इस रिप्लाई में ज्यादातर यूजर्स ने उनके इस्तीफे पर सवाल ही खड़े किए।

नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, 10 जून को ही राहुल गांधी को सौंपा था

सिद्धू की हो गई खिंचाई

अपने बेबाक और शायराना अंदाज को लेकर मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू रविवार को उस वक्त ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए जब उन्होंने पंजाब के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

दरअसल इस्तीफा देने के चलते नहीं बल्कि इस्तीफे के तरीके पर लोगों ने सिद्धू की खिंचाई कर डाली।

एक, दो नहीं बल्कि सैकड़ों यूजर्स ने सिद्धू से एक ही सवाल किया कि आखिर उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को क्यों किया।

कुछ लोगों ने पूछा राहुल गांधी जब अध्यक्ष रहे ही नहीं तो उन्हें इस्तीफा क्यों दिया गया?

What Puerile demeanour is that Mr. Siddhu



1. If you're resigning from ministry you send your resignation to your Boss @capt_amarinder

2. Why this letter is coming now when RG is not president anymore

3. How do we know if this letter was ever submitted ?https://t.co/40h1yfyf0h