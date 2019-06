नवजोत सिंह सिद्धू और तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र से हुए लापता, पोस्टर लगाकर ढूंढ रही जनता

नई दिल्ली। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu ) और बिहार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ( tejashwi yadav ) इन दिनों अपने क्षेत्र से गायब हैं। यही वजह है कि जनता ने इन दोनों ही नेताओं को ढूंढने के लिए शहरभर में पोस्टर ( Navjot Singh Sidhu Tejashwi Yadav missing poster ) चस्पा कर दिए हैं। पोस्टर के जरिये ढूंढकर लाने वाले को इनाम देने की भी बात लिखी गई है।



दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू जहां पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह के चलते पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद से ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भी पता नहीं है। बिहार में चल रहे चमकी बुखार से हो रही मौतों के बाद भी तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं।

Punjab: Posters with Congress leader Navjot Singh Sidhu's picture stating,'When are you quitting politics? Time to keep your words. We are waiting for your resignation ,' seen in Mohali . pic.twitter.com/DtJN7dCRUw