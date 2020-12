महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की पीएम से अपील, सभी को मुफ्त में मिले कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन के निर्माण और वितरण के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक के एक दिन बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र सरकार से बड़ी अपील की है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने अपने बयान में कहा है कि पीएम ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि राज्य और केंद्र सरकार वैक्सीन की कीमत तय करेंगे। यह कैसे हो सकता है। बिहार में उन्होंने आश्वासन दिया कि टीकाकरण मुफ्त होगा। हमारी पीएम से मांग है कि टीका प्रत्येक भारतीय को मुफ्त में मिले।

PM held all-party meeting & now they're saying State & Centre will decide the price, how can it be? In Bihar, they gave assurance that vaccination will be free. We demand vaccine should be given to each Indian free of cost: Maharashtra Minister & NCP leader Nawab Malik



