उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक की नसीहत, बीजेपी को सच्चाई समझने की जरूरत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में संपन्न एमएलसी चुनाव में महा विकास अघाड़ी को जीत मिलने पर उद्धव सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने बीजेपी को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने एमएलसी चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कहा है कि पिछले एक साल में महा विकास अगाड़ी सरकार ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं। एमएलसी चुनाव परिणाम इसी का प्रमाण है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई समझने की जरूरत है। एमएलसी चुनाव के बाद सरकार बदलने के बारे में उनका दावा खोखला साबित हुआ है।

Results certify the formation of Maha Vikas Aghadi and work done by us in the past one year. BJP needs to understand the truth. Their claim about change of government after the elections has been proven hollow: Maharashtra Minister and NCP leader Nawab Malik