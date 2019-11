महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर शरद पवार का बड़ा बयान, उद्धव से मुलाकात के बाद खत्म होगा सस्पेंस

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में मच घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव के परिणाम को 13 दिन बीच चुके हैं के लेकिन अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। इस बीच बुधवार को शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत पर बीजेपी समेत पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं।

मुलाकात के बाद दोनों दलों के नेताओं ने अपनी-अपनी बात जनता के सामने रखी।

इससे पहले माना जा रहा था कि इस मुलाकात के बाद जल्द ही प्रदेश में सरकार का गठन हो जाएगा।

वहीं पिछले 2 घंटे में बीजेपी ने ताबड़तोड़ बैठकों के साथ इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की और साथ ही दावा भी किया कि वो प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे।

Sharad Pawar,NCP Chief: Sanjay Raut(Shiv Sena leader) met me today and discussed about the upcoming Rajya Sabha session. There are some issues we discussed on which we can have a similar stand. pic.twitter.com/uFDcgpwIwb