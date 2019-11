हयात होटल में पवार ने दिखाई पावर, एनसीपी चीफ बोले- अब बदलेगा देश का इतिहास

मुंबई। महाराष्ट्र की सियासत में आए नाटकीय घटनाक्रम पर पूरे देश की नजर है। सोमवार को मराठा सत्ता का केंद्र मुंबई का होटल हयात बना। यहां पर 162 विधायकों को ईमानदारी की शपथ दिलाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सुप्रीमो शरद पवार ने अपनी पावर दिखाई और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। पवार ने कहा कि अब देश का इतिहास बदलेगा और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी।

BIG BREAKING: महाराष्ट्र के हयात होटल में लिखा गया इतिहास... उद्धव-शरद-बालासाहेब ने 162 विधायकों के साथ खाई कसम...

हयात होटल के हॉल में भारी तादाद में मौजूद मीडिया के सामने शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा के 162 विधायकों की परेड के दौरान शरद पवार काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा, "हम यहां महाराष्ट्र की जनता के लिए यहां जुटे हैं। हमारा यह गठबंधन सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए हैं।"

BIG BREAKING: अजीत पवार का साथ देने वाले एनसीपी विधायक का बड़ा खुलासा... मच गया हड़कंप... बता दी वो..

पवार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "जो लोग केंद्र में हैं, उन्होंने एक और राज्य में यह काम किया था। यह उनका इतिहास है। उन्होंने गलत तरीके से यह सरकार बनाई है।"

NCP Chief Sharad Pawar: There will not be any problem in proving our majority. The one who is suspended from the party cannot give any orders. On the day of floor test, I will bring more than 162 MLAs. This is not Goa, this is Maharashtra. #Mumbai https://t.co/f3Bb4n50dR