महाराष्ट्रः NCP चीफ शरद पवार का बड़ा बयान, अभी पिक्चर बाकी है

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच एनसीपी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद से ही शिवसेना,एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चल रहे कयासों पर विराम लगने की बात सामने आ रही थी। लेकिन बुधवार को एक बार फिर एनसीपी ने बैठक की और इसके बाद एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया।

शरद पवार ने कहा है कि हमारे सरकार बनाने के लिए अभी काफी वक्त बाकी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, अब शिवसेना के पास...

Shiv Sena's lawyer Sunil Fernandes: We aren't filing a fresh petition in Supreme Court on behalf of Shiv Sena today. Decision on when to file it hasn't been taken yet. No mentioning of y'day's petition (against Maharashtra Guv’s decision to decline giving them 3 more days) also.