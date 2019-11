महाराष्ट्रः शरद पवार बोले- मुझे नहीं पता शिवसेना 170 विधायकों के साथ कैसे बनाएगी सरकार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में मचे घमासान के बीच हर पल नया मोड़ सामने आ रहा है। दिन भर चली जद्दोजहद के बीच कभी गेंद बीजेपी के तो कभी गेंद एनसीपी के पाले जाती दिख रही है। इस बीच तमाम नेताओं ने अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है।

इन तमाम अटकलों के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है शरद पवार ने कहा है कि जनता ने जिसे जनादेश दिया है वो ही सरकार बनाएगा।

यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं पता कि शिवसेना किस तरह सरकार बनाएगी। यही नहीं शिवसेना से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि शिवसेना 170 विधायकों का दावा किस तरह कर रही है। ये आंकड़ा उनको कहां से मिला है इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

