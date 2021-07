PM मोदी के साथ शरद पवार की मुलाकात पर NCP की सफाई, नवाब मलिक बोले- नदी के दो छोर कभी नहीं मिल सकते

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार (17 जुलाई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी अचनाक बढ़ गई। अब शरद पवार और पीएम मोदी के बीच मुलाकात को लेकर एनसीपी ने सफाई दी है।

एनसीपी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर समय मांगा गया था, फिर यह आवंटित किया गया और इसके बाद ये बैठक हुई। इस बैठक में को-ऑपरेटिव बैंकों की आरबीआई द्वारा निगरानी के मसले समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत की गई। दोनों के बीच में कोई राजनीतिक वार्ता नहीं हुई है।

इन मुद्दों पर पीएम और पवार के बीच हुई चर्चा

नवाब मलिक ने कहा कि पीएम मोदी और शरद पवार के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान लिखित रूप में ये कहा गया कि बैंक नियामक अधिनियम में किए गए परिवर्तन और भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने से सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है।

पीएम से शरद पवार ने कहा कि यह सिस्टम राज्य के अधिकारों में घुसपैठ कर रहा है, क्योंकि को-ऑपरेटिव बैंक राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। इस संबंध में इससे पहले भी शरद पवार पीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने सितंबर 2020 में संसद द्वारा स्वीकृत बैंकिंग विनियमन नियमों के संदर्भ में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।

इसके अलावा पवार ने राज्यों में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन की कमी को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि कोई राष्ट्रीय कोविड नीति बनाई जाती है तो उस पर कोई राजनीति नहीं होगी। वहीं सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर भी नवाब मलिक ने कहा कि एनसीपी विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद में अपना पक्ष रखेगी।

इधर, शरद पवार ने भी पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के बारे में कहा कि यह आधिकारिक मुलाकात थी। इसमें राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के संबंध में उन्होंने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा था। बता दें कि शरद पवार ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने को-ऑपरेटिव बैंकों की आरबीआई द्वारा निगरानी के मसले का जिक्र करते हुए अपनी चिंताएं व्यक्त की थी।

I reiterate that the aims and objectives of the Amended Act are well-intentioned... co-operative principles laid down in the Constitution are not sacrificed at the altar of over-zealous regulation, wrote, NCP Chief, Sharad Pawar pic.twitter.com/BV4q6hehnu

नदी के दो छोर कभी नहीं मिल सकते: नवाब मलिक

महाराष्ट्र में एनसीपी और भाजपा के एक साथ आने के अटकलों को खारिज करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा और एनसीपी कभी भी साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी विचारधाराएं अलग हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति विचारों के आधार पर होती है, संघ का राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवाद में ज़मीन आसमान आ अंतर है। नदी के दो छोर कभी नहीं मिल सकते, ये सच्चाई है। भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक साथ आना असंभव है।

BJP and NCP are two ends of a river, the two can't come together as long as there is water in the river. We are completely different, ideologically and politically: NCP leader and Maharashtra minister Nawab Malik pic.twitter.com/uWGwfkChRw