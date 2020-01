एनसीपी नेता शरद पवार का दावा, महाराष्ट्र चुनाव में मुसलमानों ने नहीं दिया भाजपा को वोट

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मुखिया शरद पवार ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि बीते वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में मतदान नहीं किया था।

दरअसल बृहस्पतिवार को शरद पवार और महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पार्टी दफ्तर में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक को संबोधित किया।

NCP Chief Sharad Pawar at NCP minority cell meeting: During Maharashtra elections, Muslims didn't vote for BJP. They vote for parties which can defeat BJP. During elections, the minorities decide whom to defeat. In the state,the change of guard which we are seeing is due to that. pic.twitter.com/9EyhLR7tvy