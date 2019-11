महाराष्ट्रः एनसीपी पर भाजपा का 'खौफ', विधायकों को रेनेसां से हयात होटल कराया शिफ्ट

मुंबई। महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का बहुमत साबित करने का दावा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को भयभीत कर रहा है। इसके चलते रविवार रात को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एनसीपी पवई के रेनेसां होटल में ठहराए अपने विधायकों को हयात होटल में ले जा रही है। हालांकि होटल बदले जाने के पीछे 'सुरक्षा कारणों' का हवाला दिया गया है।

BIG NEWS: अजीत पवार ने किया सबसे बड़ा खुलासा... इतनी बड़ी घोषणा से महाराष्ट्र में मची सनसनी... पीएम मोदी-शाह ने..

ताजा जानकारी के मुताबिक एनसीपी पवई स्थित रेनेसां होटल में ठहरे अपने 46 विधायकों को अब छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हयात होटल ले जा रही है। एनसीपी सूत्रों की मानें तो विधायकों पर से सार्वजनिक ध्यान हटाने के लिए उन्हें दूसरे होटल ले जाया जा रहा है। रेनेसां होटल में आम जनता को नियंत्रित करना मुश्किल है। हालांकि यह फैसला एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा विधायकों के साथ की गई बैठक के कुछ घंटों बाद लिया गया।

बड़ी खबरः शरद पवार के इस 'बेहद करीबी मित्र' को थी अजीत के कदम की जानकारी!.. अब नजर नहीं आ रहे हैं...

Mumbai: Nationalist Congress Party (NCP) to move its MLAs to Hotel hyatt , due to security reasons, from Hotel Renaissance where they are currently lodged. #Maharashtra