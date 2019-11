NCP ने भाजपा के साथ जाने के किया इनकार, शिवसेना को समर्थन पर विचार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में सत्ता के लिए संघर्ष जारी है।

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सरकार गठन के लिए निमंत्रण देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है।

वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने वह भाजपा के साथ नहीं जाएंगे।

इसके साथ ही आगे की रणनीति के लिए पार्टी के विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी।

दिन निकलते ही महाराष्ट्र से आई बड़ी खबर, भाजपा हाईकमान ने अचानक बुलाई बड़े नेताओं की बैठक...आज होगा...

NCP leader Nawab Malik: Despite that, if BJP forms the govt in the state, we are going to vote against BJP on the floor of the House. If the BJP govt falls, in the interest of the state we will try to form an alternate govt. 2/2 #Maharashtra https://t.co/cIcyHIRPS8