शिवसेना और BJP के खींचतान के बीच NCP ने किया सरकार बनाने का दावा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के कारण देश में सियासी सरगर्मी चरम पर है। बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान के कारण राज्य में अब तक नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। दोनों पार्टियां एक-दूसरे को आंख दिखा रही हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए NCP ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को NCP ने राज्य में सरकार बनाने का दावा किया है।

एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि भाजपा और शिवसेना को महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार बनाने के लिए लोगों का जनादेश मिला है। हम चाहते हैं कि वे सरकार बनाए और सदन के पटल पर बहुमत साबित करें। यदि वे बहुमत साबित करने में सक्षम नहीं हैं, तो हम निश्चित रूप से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। एनसीपी के इस बयान से साफ स्पष्ट है कि वह भी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तैयारी में लगी है।

NCP leader Nawab Malik: BJP-Shiv-Sena have got people's mandate to form a stable govt in Maharashtra. We want them to form govt and prove majority on the floor of the House. If they are not able to prove majority, then, we will certainly try to form government. #Maharashtra pic.twitter.com/wIBsBCJGfE