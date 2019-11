एनसीपी-शिवसेना का दावा, कभी भी करा सकते हैं 162 विधायकों की परेड

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर मचे हंगामे के बीच एनसीपी और शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है। दोनों दलों के नेताओं ने साफ किया है कि कोर्ट जब चाहे तब फ्लोर टेस्ट करवा सकती है। हमारे पास 162 विधायकों की संख्या है और हम कभी भी परेड करवा सकते हैं।

Eknath Shinde, Shiv Sena: We've given the letter of support of 162 MLAs to Guv. In democracy,only the majority number holds importance. We want that the minority govt formed on 23rd Nov,should resign as they can't prove majority.Those with the majority should be given opportunity pic.twitter.com/q94IwHsyTh