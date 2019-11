शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार NCP, कांग्रेस पर टिकी नजरें

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक अब तक जारी है। सरकार बनाने को लेकर सभी पार्टियों में मंथन जारी है। इसी बीच NCP की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि NCP शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार है। लेकिन, यह फैसला कांग्रेस के बैठक के बाद होगी।

NCP नेता नवाब मलिक ने कहा कि हमारी पार्टी वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार है। लेकिन, उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला कांग्रेस से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि हम शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन, कांग्रेस के साथ आए बिना कोई विकल्प नहीं बन सकता है। लिहाजा, कांग्रेस पार्टी जैसे ही कोई फैसला लेगी हम भी तुरंत बड़ा फैसला लेंगे। इधर, उद्धव ठाकरे से मिलने शिवसेना नेता संजय राउत पहुंच चुके हैं। चर्चा यह है कि दोपहर बाद शिवसेना नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं।

Nawab Malik, NCP after party's core group meeting on govt formation in Maharashtra: Congress MLAs are in favour of supporting Shiv Sena-led government, but Congress Working Committee (CWC) is the supreme body to decide on their party line. https://t.co/tNn3ZkIDUJ