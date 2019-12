राहुल गांधी के 'रेप' पर दिए बयान का जमकर विरोध, NCW अध्यक्ष ने साधा निशाना

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राहुल गांधी के 'रेप इन इंडिया' टिप्पणी की निंदा की है। राहुल गांधी पर झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देने का आरोप है।

रेखा शर्मा ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी की निंदा करते हुए कहा, "राहुल गांधी 'रेप इन इंडिया' कह कर क्या संदेश देना चाहते हैं? 'रेप' शब्द का इस्तेमाल करना इतना सहज कैसे है? क्या उन्हें एहसास है कि यह महिला के लिए कितना कष्टप्रद है? दो राज्यों में जहां इन मामलों की संख्या ज्यादा है, जहां महिला आयोग नहीं है, वहां कांग्रेस की सरकारें हैं। इस बारे में क्या कहेंगे?"

What does @RahulGandhi intend to convey by saying 'rape in India'? How come it's so easy to use word Rape so easy? Does he realizes how tormenting it can be for women?Two of the states with maximum number of cases, which doesn't have women Commission has Cong. gov. What about it?