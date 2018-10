एनडी तिवारी के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर, पीएम समेत नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का निधन हो गया। 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडी तिवारी के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा कि वो प्रशासनिक समझ के लिए जाने जाते थे। वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विकास के लिए भी काफी अच्छा काम किया था। दुख की इस घड़ी से निपटने के लिए ईश्वर उनके परिवार को साहस और शक्ति दें।

Saddened by the passing away of Shri ND Tiwari Ji. A towering leader, he was known for his administrative skills. He will be remembered for his efforts towards industrial growth & working for the progress of UP & Uttarakhand, a state he steered in its initial days. My condolences