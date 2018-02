CM नायडू व अमित शाह के बीच कोई बातचीत नहीं, संसद में उठाएंगे आवाज: TDP

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के बीच जारी खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। टीडीपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी व सांसद नेता वाईएस चौधरी ने कहा है कि CM नायडू ने शिवसेना से कोई बातचीत नहीं की है और न ही पार्टी सुप्रीमों और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच कोई वार्ता हुई है। चौधरी ने कहा कि बजट में आंध प्रदेश को अनदेखा किया है, जिसको लेकर पार्टी केन्द्र सरकार पर दबाव बनाती रहेगी।

CM N Chandrababu Naidu did not speak to Shiv Sena. There has been no communication between Amit Shah and the CM either: MoS YS Chowdary after TDP Parliamentary Board meeting pic.twitter.com/6TCuj2XaFQ

नायडू ने बुलाई थी आपात बैठक

यहां तक कि अब दोनों ही पार्टियों के नेता तीखी बयानबाजी तक पर उतर आए हैं। नतीजा यह है कि सियासी तनातनी के बीच टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आज पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है। वहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की है। अमित शाह ने नायडू से अपील की है कि वह बैठक में कोई कड़ा फैसला न लेने से परहेज करें। बता दें कि बीजेपी और टीडीपी में जारी सियासी घमासान उस समय और अधिक बढ़ गया जब केंद्र सरकार में मंत्री टीडीपी नेता की ओर से यह बयान आया कि आंध्र के गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं है।

During the meeting #UnionBudget2018 budget & no allocations to Andhra Pradesh were discussed. We will continue pressurising the centre for it. We will also raise the matter in the Parliament, if it is needed: Andhra Minister YS Chowdary after TDP Parliamentary Board meeting pic.twitter.com/N60uLH5ybL