NEET UG and JEE Main 2020 पर विरोध तेज, 6 राज्यों के मंत्री पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। जेईई-नीट परीक्षा पर विरोध तेज होता जा रहा है और पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों के छह मंत्रियों ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनईईटी-जेईई की परीक्षा को लेकर 17 अगस्त को दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए समीक्षा याचिका दायर की गई है।

इस याचिका में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इन परीक्षाओं को स्थगित करने की अपील की गई है। अधिवक्ता सुनील फर्नांडिज द्वारा दायर इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एनईईटी, जेईई, छात्रों की सुरक्षा, बचाव और जीवन के अधिकार के आदेश का विरोध किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा आयोजित करने में आने वाली आवाजाही की परेशानियों को नजरअंदाज किया है।

इन याचिकाकर्ताओं में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रभारी मंत्री, श्रम विभाग एवं ईएसआई (एमबी) योजना और कानून एवं न्यायिक विभाग मलय घटक, झारखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, राजस्थान के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, संस्कृति, योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत, पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं श्रम कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिंधु और महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय रविंद्र सामंत शामिल हैं।

7- 8 CMs had met. We had taken a decision that on behalf of students we will file an appeal for review in the Supreme Court. In accordance, ministers of 6 states have signed the petition. Minister Moloy Ghatak has signed on behalf of West Bengal: CM Mamata Banerjee #NEETJEE pic.twitter.com/VEuWutP3LY