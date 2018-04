नई दिल्‍ली: नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तीन दिन के भारत दौरे पर हैं।इसी सिलसिले में रविवार दोपहर पीएम ओली उत्तराखंड के जी बी पंत यूनिवर्सिटी पहुंचे। इससे पहले देहरादून एयरोपोर्ट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका जोरदार स्वागत किया।

Uttarakhand: Nepal PM KP Sharma Oli arrived at Pantnagar, to visit GB Pant University of Agriculture and Technology pic.twitter.com/Rvbbm6O0LZ