अब काम की बारीः नए मंत्रियों ने शुरू किया कामकाज, जानिए अब तक कितने मंत्रियों ने संभाला पदभार

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ( Modi Cabinet ) के नए मंत्रियों ने शपथ लेने के दूसरे ही दिन अपना कामकाज संभालना शुरू कर दिया है। गुरुवार को सभी 43 मंत्री अपने-अपने मंत्रालय का कामकाज संभाल लेंगे। इसके बाद शाम को ही इनकी प्रधानमंत्री मोदी ( PM Narendra Modi ) के साथ कैबिनेट मीटिंग है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं।

गुरुवार सुबह से ही नए मंत्रियों ने अपने मंत्रालय पहुंचकर काम संभालना शुरू कर दिया। सबसे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ( Ashwini Vaishnav ) अपने ऑफिस पहुंचे और काम शुरू किया। अब तक 10 से ज्यादा मंत्रियों ने अपना पदभार संभाल लिया है।

देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने पहले पूजा पाठ की। गुजरात से बीजेपी के सांसद हैं मनसुख मांडविया। डॉ. हर्षवर्धन की जगह उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है।

Ministry hum sambhale nahi hain, ministry to sambhli hui hai. Today is my first day here, it's a joyous moment for me. I work with an open mind. I don't know anything yet, I'll examine everything, understand them & then speak on it: Ramchandra Prasad Singh, Minister of Steel pic.twitter.com/ghXbgzpWae