संसद में निकम्मा, जुमलाजीवी और कोविड स्प्रेडर जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर लगी रोक, सांसद महुआ मोइत्रा और प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज

संसद की कार्यवाही के दौरान अगर कोई सांसद जुमलाजीवी, निकम्मा, कोविड स्प्रेडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसे असंसदीय भाषा माना जाएगा। मोदी सरकार ने संसद सत्र शुरू होने से पहले कई शब्दों को असंसदीय शब्दों की कैटेगरी में रखी है। खास बात यह है कि इसके बाद सियासत गर्मा गई है।

संसद की कार्यवाही के कई शब्दों को अब असंसदीय शब्दों की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ऐसे में अब अगर सांसद जुमलाजीवी, तानाशाह, निकम्मा जैसे शब्दों का संसदीय कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इन शब्दों को या इन शब्दों से जुड़े संबोधन को संसद की कार्यवाही से ही हटा दिया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कई शब्दों को असंसदीय शब्दों की श्रेणी में शामिल किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। संसद में सांसदों की भाषा को लेकर मोदी सरकार की ओर से अहम कदम उठाया गया है। मर्यादित भाषा के लिहाज से कई शब्दों को अब असंसदीय श्रेणी में शामिल किया गया है।

New Unparliamentary Words MP Mahua Moitra And Priyanka Chaturvedi Taunt On Modi Govt