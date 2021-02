निर्मला सीतारमण ने 'हम दो हमारे दो' पर हमला बोला, राहुल गांधी पर लगाया लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ने का आरोप

नई दिल्ली। बजट सत्र के तहत आज देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के हम 2 हमरे 2 बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने हम दो हमारे दो का मतलब समझाते हुए कहा कि यह कांग्रेस पर पूरी तरह से लागू होता है। कांग्रेस में दो ही लोग हैं जो पार्टी की देखभाल करते हैं। दो अन्य वे लोग हैं जो पार्टी की देखरेख करने वालों का ख्याल रखते हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर बेटी और दामाद का भी जिक्र किया।

'Hum 2 hamare 2' is that - we're 2 people taking care of party & there are 2 other people who I've to take care, daughter & damad will take care of that. We don't do that. Rs 10,000 is given to 50 lakh street traders as working capital for 1 year. They aren't anyone's cronies: FM