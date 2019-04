नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सैन्य अधिकारियों की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी को लेकर उठा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। एक मीडिया एजेंसी से बातचीत में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा है कि राष्‍ट्रपति को सेना के राजनीतिक इस्‍तेमाल को लेकर लिखी चिट्टी पर कुछ सैन्‍य अधिकारियों ने हस्‍ताक्षर करने की बात से इनकार कर दिया है। इससे सर्वोच्‍च कमांडर को लिखी चिट्ठी की विश्‍वनीयता पर ही सवाल उठ खड़ा हुआ है।

सर्वोच्‍च कमांडर से मिलने पर विवाद नहीं

उन्‍होंने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सेना के पूर्व सैन्‍य अधिकारियों ने राष्‍ट्रपति को चिट्ठी क्‍यों लिखी या उनसे क्‍यों मिले। नियमों के दायरे में रहकर कोई भी सैन्‍य अधिकारी सेना के सर्वोच्‍च कमांडर (राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद) से मिल सकता है। अहम सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाकर सेना का राजनीतिक इस्‍तेमाल किया गया है। लेकिन राष्‍ट्रपति को लिखी चिट्ठी की विश्‍वसनीयता को उस समय बट्टा लगा जब कुछ पूर्व सैन्‍य अधिकारियों ने ही उस पर खुद के हस्‍ताक्षर होने से इनकार कर दिया। इससे 156 सैन्‍य अधिकारियों की अपील की विश्‍वसनीयता ही समाप्‍त हो गई है।

राजनेताओं को दी नसीहत

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने माहिलाओं के खिलाफ अमर्यादित बयान देने वाले कुछ बड़बोले और बदजुबान राजनेताओं को नसीहत भी दी है। उन्‍होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बोलने से पहले नेताओं को सोचना चाहिए। उन्‍होंने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषणों पर ऐतराज जताते हुए कहा कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। भाषा के इस्‍तेमाल को लेकर कहीं न कहीं एक रेखा खींचनी होगी। अगर राजनेता इसी तरह महिलाओं के खिलाफ बोलते रहे तो हमें इस बात पर भी सोचना होगा कि क्या हम यही विरासत आगे की पीढ़ी के लिए छोड़कर जाएंगे?

Defence Minister N Sitharaman to ANI on derogatory language used against women politicians: I think that there should be consciously somewhere in the back of our minds when we're discussing in politics - Is that what is going to be the legacy we leave for the next generation? https://t.co/xEhkaAER8w