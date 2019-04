रफाल डील: रक्षामंत्री सीतारमण का कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला, बिना सबूत आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत

नई दिल्ली। रफाल डील पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीहै। केंद्रीय रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिसंबर के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। राहुल ने कोर्ट के बयान को गलत तरीके से पेश किया है, राहुल ने आदेश पढ़ा भी नहीं और सुनी सुनाई बातों के आधार पर बयान देना शुरू कर दिया । बिना सबूत आरोप लगाना राहुल की आदत बनी हुई है। राहुल गांधी ने जो कहा वह कोर्ट ने नहीं कहा है। राहुल गांधी लगातार बयान देकर कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने रफाल सौदे पर सवाल नहीं उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आधी अधुरी जानकारी पेश की थी। दस्तावेज के कुछ हिस्से अखबार में प्रकाशित हुए थे। याचिका पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई को मंजूरी मिली है। हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे।

Defence Minister Nirmala Sitharaman: We all know Congress president probably doesn't even read even half a paragraph, but here, by saying that the court has accepted and by also saying that the court has said 'Chowkidaar chor hai,' these verge on contempt of court. #Rafale