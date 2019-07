राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी: सिब्बल बोले- 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं गरीब की आमदनी बढ़ाना ज्यादा जरूरी

नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को भी आम बजट पर चर्चा ( Budget 2019 in Rajya Sabha ) हो रही है। बीती बुधवार को राज्यसभा में बजट पर चर्चा शुरू हुई थी लेकिन हंगामे की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी । जिसके बाद आज चर्चा पर सहमती बनी थी। वहीं, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) बजट पर चर्चा का जवाब देंगी।

इसके अलावा उच्चसदन में कुपोषण मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं, इसके अलावा लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जैसे बिल पर चर्चा हो सकती है।

किसने क्या कहा

बजट चर्चा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ( Kapil Sibal ) कहा कि मोदी सरकार के बजट में कोई विजन नहीं। बेरोजगारी पर मोदी सरकार का कहना है कि सरकार और निजी क्षेत्र में निवेश नहीं हो रहा और ना ही उत्पादन हो रहा है। इस वजह से नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं।

सिब्बल ने कहा कि पिछले 45 साल में आज बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा आज मुद्दा 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का नहीं बल्कि मुद्दा प्रति व्यक्ति आय का है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 10 हजार रुपये से भी कम कमाते हैं वह इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो भी जाए तो लानत की बात है। गरीब की आमदनी बढ़ानी ज्यादा जरूरी है।

बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबर ( P Chidambaram ) ने कहा कि मोदी सरकार ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है लेकिन मैं इससे बेहतर लक्ष्य बताने जा रहा हूं। चिदंबर ने कहा कि 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था 325 बिलियन डॉलर थी जो 2003-04 में दोगुनी होकर 680 बिलियन डॉलर हो गई थी। इसके बाद सिर्फ 4 साल में ये दोगुना होकर 1.22 ट्रिलियन डॉलर हो गई।

पूर्व वित्तमंत्री ने बताया 2017 में 2.48 ट्रिलियन डॉलर हो गई, ये भी 5 ट्रिलियन डॉलर होगी। अगर अर्थव्यवस्था 12 फीसदी से बढ़ेगी तो 6 साल में दोगुनी हो ही जाएगी. उन्होंने कहा कि हर 6-7 साल में अर्थव्यवस्था दोगुनी होती है।

P Chidambaram during discussion in RS on Budget: Gravity of unemployment can be looked by only 1 ex- for 62,907 khalasi posts,82 lakhs ppl applied,4,19,137 of them were BTech graduates&40,751 had Masters in Engineering.This is the economy you inherited. I don't blame her for that pic.twitter.com/hK1OsX5BfE