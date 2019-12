नितिन गडकरी बोले- BJP नहीं है मुसलमानों के खिलाफ, कांग्रेस के बहकावे में आने की जरूरत नहीं

नई दिल्‍ली। केंद्रीय सड़क और परिहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) किसी भी भारतीय मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। यह केवल तीन पड़ोसी मुल्‍कों में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताए गए लोगों को भारतीय नागरिकता देने वाला कानून है।

Nitin Gadkari: #CAA is not against any Indian Muslim, it is only to grant citizenship to persecuted religious minorities of three neigbouring nations. I appeal to our Muslim brothers,see through this misinformation campaign of Congress , they only see you as a vote machine pic.twitter.com/L9zO8pHby7