अरुण जेटली को लेकर बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, प्रदेश में लगाई जाएगी प्रतिमा

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के निधन ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। बीजेपी के लिए तो ये दोहरा झटका था। क्योंकि कुछ दिन पहले ही पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से पार्टी उबरी ही नहीं थी कि अरुण जेटली के देहावसान ने सभी शोक में डुबो दिया।

बीजेपी के साथ-साथ अरुण जेटली ने हर राजनीतिक दल के नेताओं के करीब थे। उनके निधन के बाद नेताओं की प्रतिक्रयाएं तो यही साबित करती हैं। यही वजह है कि जेटली को लेकर बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर बड़ा ऐलान किया है।

Former Finance Minister late Arun Jaitley's statue to be installed in the state, announces Bihar Chief Minister Nitish Kumar. CM Kumar also said that Jaitley's birth anniversary will every year be celebrated as a state function. pic.twitter.com/m2dSXuSXYE