क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंपेंगे सत्ता? जानें क्या कहा बिहार के सीएम ने

क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति के लिए बिहार की सत्ता की बागडोर तेजस्वी यादव को सौंपने की तैयारी में हैं? क्या पीएम पद के लिए वो सीएम पद को छोड़ने का विचार कर रहे हैं। इसपर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है।

बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिन-रात लगे हुए हैं। इसी क्रम में वो विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं।मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो फूलपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो बिहार की सत्ता राजद नेता तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं।

