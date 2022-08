बिहार सीएम की शपथ लेने के साथ अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने से चूके Nitish Kumar, 24 अगस्त को साबित करेंगे बहुमत

बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद शपथ लेने के बाद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ कैबिनेट की पहली बैठक भी की। हालांकि इस बार शपथ लेने में नीतीश कुमार अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए

बिहार में नई महागठबंधन की सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। इस शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजश्वी यादव के साथ पहली कैबिनेट मीटिंग भी की। पहली कैबिनेट बैठक में 24 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। इसी दिन नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार का बहुमत भी साबित करेंगे। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिसमें आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, हम और वाम दल शामिल हैं। वहीं नीतीश कुमार इस बार सीएम पद की शपथ लेने में अपना ही 2017 का एक अनूठा रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला।

Nitish Kumar Missed Breaks His Own Record Prove Majority On August 24 In Bihar Assembly