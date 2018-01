सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के इस विचार का किया समर्थन, कहा-मैं बहुत पहले से तैयार

नई दिल्‍ली: पीएम मोदी के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के विचार का बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन किया है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह इस विचार के पक्ष में बहुत पहले से हैं। उन्होंने कहा कि यदि एक साथ चुनाव होगा तो खर्च कम होगा और सरकार को विकास करने का ज्यादा समय मिलेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्‍वयन के लिए सबकी सहमति जरूरी है। नीतीश कुमार बुधवार को इथेनॉल से चलने वाला ऑटो रिक्शा की टेस्ट ड्राइव की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे।

I am in favour of the idea since a long time. If elections would be conducted in a one go, expenses will be reduced & elected govt will get more time to work. Its implementation needs everyone's consent: Bihar CM Nitish Kumar on simultaneous General & Assembly elections pic.twitter.com/kSVuhMuIN0