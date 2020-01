भाजपा सांसद की असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी, 'उल्टा लटका दूंगा और दाढ़ी काट दूंगा'

हैदराबाद। तेलंगाना की निजामाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद डी अरविंद कुमार ने बयानबाजी की सारी सीमाएं लांघते हुए हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भद्दा बयान दिया है। कुमार ने कहा कि वह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया ओवैसी को क्रेन से उल्टा लटका देंगे और उनकी दाढ़ी काटकर इसे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भेज देंगे।

BIG BREAKING: इस दिग्गज शख्सियत ने उठाया संविधान के प्रस्तावना पर सवाल, कहा हटा देना चाहिए इसे

शुक्रवार को निजामाबाद में एक जनसभा के दौरान डी अरविंद कुमार ने कहा, "असदुद्दीन ओवैसी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मैं तुम्हें क्रेन से उल्टा टांग दूंगा और तुम्हारी दाढ़ी काट दूंगा। मैं तुम्हारी दाढ़ी को मुख्यमंत्री केसीआर के चिपकाकर तुम्हें प्रमोशन दूंगा।"

BJP Nizamabad MP Dharmapuri Arvind: I warn you(Asaduddin Owaisi) that I will hang you upside down to a crane and shave your beard. I will give promotion to your beard by sticking it to the Chief Minister. #Telangana (3.1.20) pic.twitter.com/9Tpy43Qb4P