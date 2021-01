28 फरवरी तक ममता का साथ देने के लिए टीएमसी में कोई नहीं बचेगा - शुवेंदु अधिकारी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। इस बीच कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी के करीबी रहे और अब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया है कि 28 फरवरी तक ममता बनर्जी व तृणमूल कांग्रेस का साथ देने वाला पार्टी में कोई नहीं बचेगा। टीएमसी एक सियासी पार्टी नहीं बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।

