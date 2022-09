'नॉन-प्लेइंग कैप्टन नहीं बन सकता पीएम': आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर जमकर बरसे

RCP Singh Slam Nitish Kumar: नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि 'ये दिल्ली घूम रहे आज पर किसका अपमान नहीं किया है? कौन उनका साथ देगा? आने वाले समय में पता चलेगा।'

बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों NDA के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने उन्हें न केवल लताड़ा बल्कि नीतीश कुमार को नॉनप्लेइंग कैप्टन तक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो नीतीश की पैरवी से आईएएस नहीं बने थे जब वो आईएएस बने तब नीतीश सड़कों पर घूम रहे थे।

'Non-playing captain can't become PM': RCP Singh tore into ex-boss Nitish Kumar