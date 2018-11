ओडिशा: विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल सर्वसम्मति से पास

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा ने मंगलवार को महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का बिल ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस बाबत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। विधानसभा ने सर्वसम्मति से महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने वाले प्रस्ताव को पारित किया है। बता दें कि संसद में पहले से ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। नवीन पटनायक ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ओडिशा राज्य ने भी एक बड़ा कदम बढाया है।

Today is a historic day; the members of this assembly have unanimously passed a resolution giving 33% reservation to women in the assembly and the parliament. This will empower the women of our state to a great extent: Odisha CM Naveen Patnaik pic.twitter.com/j43ZQD60in