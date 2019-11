ओडिशाः विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का हंगामा, कुर्सी पर चढ़कर की नारेबाजी

नई दिल्ली। एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है तो दूसरी तरफ ओडिशा में भी विधानसभा का सत्र चल रहा है। हालांकि कांग्रेस के विरोध के बाद विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस लगातार यहां पर अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रही है, लेकिन सोमवार को शुरू हुए विधानसभा के सत्र में जो कुछ हुआ वो सब चौंकाने वाला था।

किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। नवीन सरकार के खिलाफ पहले तो जोरदार नारेबाजी हुई। किसानों को मुआवजा संबंधी तमाम मांगों को लेकर विधायक लगातार हंगामा करते रहे।

पलक झपकते ही बदल जाएगा का शहर का मौसम, देश के 11 राज्यों में अगले 24 घंटे के अंदर हो जाएगा...जारी हुआ सबसे बड़ा अलर्ट

Bhubaneswar: odisha assembly has been adjourned till 3pm after Congress raised farmers issue in the state assembly. pic.twitter.com/VuJxKvUqKK